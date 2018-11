10. - 18. September 2016 Mit Volldampf rund um die Ostalpen

10.09.2016

Startpunkt der Reise ist Nürnberg. Nach der Abfahrt um 09:00 Uhr geht es auf der historischen Strecke durch Mittelfranken - 1875 wurde sie in Betrieb genommen und 1876 über die Staatsgrenze zum Königtum Württemberg bis Crailsheim verlängert. Schon 1888 wurde sie aufgrund des hohen Verkehrsaufkommen zweispurig ausgebaut.

1975-76 fuhren hier noch die letzten Dampflokomotiven planmäßig. Der Wasserturm und Reste des ehemals bedeutenden BW sind heute noch im Anschluss an den Inselbahnhof zu sehen.

220 Fahrgäste aus verschiedenen Europäischen Ländern sind mit von der Partie. Heute fahren wir noch über Backnang, Ludwigsburg, Horb, Rottweil, Singen und Schaffhausen bis Zürich, wo wir übernachten. Das Wasserfassen in Backnang dauert wegen zu geringem Wasserdruck länger und die Scheineinfahrt entfällt. Mit gerade mal 22 m³ Wasser im Tender, das sind 20% Reserve bis Rottweil, war die Abfahrt trotzdem pünktlich.

Scheinausfahrt

Über die Umgehungsbahn von 1879, eine "Güterzugstrecke", die auch "kleine Murrbahn" genannt wird, geht es zu einem Halt vorm roten Signal kurz vor Ludwigsburg. Beim Anfahren zeigt die Schnellzuglok ihr volles Programm mit großen Dampfausstößen und vom zentimeterweisem Anfahren und danach herrlichen Auspuffschlägen. Ein akustischer Hochgenuss.

In Ludwigsburg steigen Hagen v. Ortloff und weitere Fahrgäste zu.

Von Eutingen aus rollen wir durch den 309 Meter langen Mühlener Tunnel und sind im Neckartal. In Horb gibt's die angekündigte Scheineinfahrt und die Reise geht eingleisig durch das Neckartal weiter. Rottweil, der Heimatbahnhof der Eisenbahnfreunde Zollernbahn, stillt den Durst unserer Dampflok, die locker 30 Kubikmeter Wasser aufnehmen kann. Für die Fotografen ein willkommenes Motiv. Auch das Reisegepäck wird für den Gepäcktransfer von Hotel zu Hotel zu den bereit stehenden Transportern der Sprinterklasse gebracht.

In Singen verabschieden wir die 01 519 mit ihrer Mannschaft. Der Sonderzug wird jetzt von der französischen 141 R 1244 übernommen, die bei Mikado in Brugg stationiert ist. Auch gibt es einen Fahrtrichtungswechsel. In Schaffhausen kommen wir in die Schweiz und von der Brücke über den Rhein aus können wir den Rheinfall von oben fast hautnah erleben.

Rheinfall in Schaffhausen

Über Kloten erreichen wir unser Tagesetappenziel Zürich.

11.09.2016

Pünktlich um 08:09 Uhr fährt unser Zug, gezogen von Dampflok 01 202, von Zürich Hardbrücke ab gen Chiasso.

In Rotkreuz gibt's die erste Scheineinfahrt des Tages bei bestem Fotolicht. In Arth-Goldau ist ein Fotohalt, der Bahnhof eine einzige Baustelle. In Brunnen wird E-Lok Re6/6 mit ETCS Ausrüstung vorgespannt, die für die weitere Fahrstrecke zwingend erforderlich ist.

In Erstfeld beginnt die Gotthard-Bergstrecke und es ist ein längerer Aufenthalt eingeplant.

Die Dampflok wird mit neuer Kohle und Wasser versorgt. Eine ganz neue Schneeschleuder, Xrotm 95, steht auf den Nachbargleis. Ein Fotozug von Swiss Classic Train für die Strecke Erstfeld-Lavorgo, gezogen von zwei Ae 4/7 10987 und 10997 bringt in drei Etappen die Fotografen zu besonders schönen Punkten, von denen man den Sonderzug, bespannt mit Dampflok 01 202 und Schublok Re 6/6, auf der Nordrampe auch mal von Außen filmen kann.

Beim Aussichtspunkt oberhalb der Bahnstation Wassen konnten wir nicht nur beobachten wie der Zug dank verschiedener Kehrtunnel mal oberhalb und mal unterhalb des Kirchleins fuhr, sondern auch wie Kühe per Hubschrauber von der Alm geholt wurden.

In Göschenen überholt der Fotozug den Sonderzug und in Airolo kann er ein letztes mal bestiegen werden, um auf der weniger spektakulären Südrampe mit Parallelfahrten und gegenseitigen Überholungen zu punkten. - Eisenbahnspielen vom Feinsten.

Die Gotthard Bergstrecke ist ein besonderes Erlebnis. Auf beiden Seiten haben die Rampenstrecken 28 Promille Steigung. Sie wurden durch Kehrschleifen und Spiraltunnel künstlich verlängert.

Ein Blick auf die Kehrschleife

Der 15 Kilometer lange Scheiteltunnel zwischen Göschenen und Airolo war lange Zeit der längste Tunnel der Welt. Schon 1922 war die komplette Strecke von Luzern nach Chiasso zweispurig elektrifiziert, um von den teuren Kohlelieferungen unabhängig zu sein. Dafür wurden eigens drei Kraftwerke an der Strecke gebaut.

In Lavorgo wird der Sonderzug neu zusammengestellt. Zuglok ist die 01 202, Vorspann ist die Re 6/6 wegen des ETCS-Abschnittes, in der Mitte schiebt die Ae 4/7 10987 und danach folgen die grün-weißen italienischen Personenwagen.

In Belinzona stand dann der Zug eine Stunde im Bahnhof, bei der Ae 4/7 haben sich die Bremsen selbstständig gemacht und mehrfach gebremst - sie musste aus dem Zug ausgereiht werden und die Re 6/6 wurde in die Zugmitte rangiert.

Die anschließende Panoramastrecke in halber Höhenlage mit weitem Blick in das Tal des Tecino und ab Lugano die Aussichten auf den Luganer See

Der Luganer See

, den wir auf dem Melide Damm Überqueren durften, wird uns in bester Erinnerung bleiben.

In Mendrisio beginnt dann die Verteilung der Reiseteilnehmer auf sechs verschiedene Hotels, unter anderem auch in Chiasso und Como.

12.09.2016

Rund um den Bahnhof Como, der Grenzstation zur Schweiz, sehen wir die ersten Flüchtlinge campieren. Bei der Einfahrt des Sonderzuges mit der 625.100 an der Spitze sind wir dann wieder im Thema Erlebnisreise.



In Cantu

Es gibt Fotohalte im grünen Tal des Lambro in Albata-Camerkata und Cantu und ab Molteno sind wieder zwei Fotobusse im Einsatz. Von Oggione bis Valmadrera fahren wir am Lago di Anone nordwärts bis Lecco. Hier ist eine Stunde Betriebs- und Fotohalthalt eingeplant.

Mit neuer Zuglok 695.196 und Diesel-Schublok D445 1006, die uns in Cisano-Caprino wieder verlässt, geht es Richtung Süden hinunter nach Bergamo und östlich Richtung Verona.

Wir passieren Brescia, links das Südufer des Gardasees und befahren die Magistrale Mailand, Hauptstadt der Lombardei und Venedig, Adriahafen.

In Verona, Hauptstadt der Provinz Verona ist der Austritt der Brennerlinie in die Poebene mit Verona-Quadrante einem riesen grossen Container-Umschlagbahnhof.

Heute hatten wir viele Zugüberholungen und viel, viel Wartezeit in den kleinen Bahnhöfen an der Strecke.

13.09.2016

Die Abfahrt von Verona erfolgt mit ca. 15 Min. Verspätung und somit entfällt der erste Fotohalthalt in Vicenza, wo in einem großen Depot die Hochgeschwindigkeitszüge der italienischen Staatsbahn gewartet werden. Eine Heißläufer Erfassungs-Anlage auf der Hauptstrecke nach Treviso springt auf unsere vorbeifahrende Dampflok an, was uns wiederum etwas mehr Verspätung einbringt.

Der erste Fotohalt des Tages ist in San Pietro de Gu.

In S. Pietro de Gu



Die Scheineinfahrt in Istrana erfolgt zweimal. In der ersten Anfahrt kreuzt ein Güterzug den Bahnhof während der Einfahrt unseres Zuges -bisher einmalig. Die Scheineinfahrt wird dann wiederholt ohne Gegenzug.

Treviso- hier geht die Lok vom Zug und füllt die Wasservorräte an einem noch voll funktionsfähigen Wasserkran auf. Damit den Lokpersonalen bei der Arbeit unter dem Fahrdraht nichts passiert, wird die Oberleitung geerdet.

In Cervignana-Aquileia-Grado ist Lokwechsel. Lok 685.196 verlässt den Zug und Lok 728.022 zieht jetzt den Zug. Die beiden Lokpersonale stellen sich vor ihre Loks für die Filmer und Fotografen.

Hinter Monfalcone hat unsere Lok einen kleinen Böschungsbrand verursacht.

Am frühen Nachmittag erreichen wir dann gemäß Fahrplan Triest und die Reiseteilnehmer haben die Möglichkeit, das Eisenbahnmuseum zu besuchen.

14.09.2016

Von Triest geht es über den Ort Prosecco mit Dampf bis Villa Opicina. Hier erfolgt ein planmäßig ein Lokwechsel, heute jedoch muss wegen der höchsten Waldbrandstufe anstatt der Dampflok 33 037 die Diesellok SZ 664 118 die Traktion übernehmen.

In Auresina haben wir die erste Scheinausfahrt des Tages, Ausstieg am Bahnsteig und Einstieg im Gleisfeld , weil der Zug nicht zurück an den Bahnsteig gedrückt wurde.

In Branik gibt es eine Scheineinfahrt mit der Burg Branik im Hintergrund.

Branik



In Nova Gorica vor dem Bahnhof ist ein Denkmal zur Erinnerung an die ehemalige Teilung zwischen Ost und West. Die Grenze verlief ca. 190m vor dem Eingang des Bahnhofs parallel zur Bahntrasse. Kurz hinter Nova Gorica verzweigt die Bahn in die zweigleisige Hauptstrecke nach Ljubljana und in die Wocheinerbahn im Tal des Isonzo. Die Scheinanfahrt über die Steinbogen-Isonzobrücke Salkanno ist der Höhepunkt des Tages.

In Jesenice ist Fahrtrichtungswechsel und die Diesellok verlässt den Zug und wird durch die Slowenische Dampflok 33 037 ersetzt.

15.09.2016

Eisenbahnmuseum Ljubljana

Am Vormittag wird das Eisenbahnmuseum Ljubljana besucht, das sehr viele, auch gut erhaltene Exponate hat, sowie eine betriebsfähige Werkstatt für die Wartung von Dampfloks. Hier steht auch unsere Dampflok für den heutigen Tag, die 06-018, die uns bis zur Slowenisch – Österreichischen Grenzstation Spielfeld-Straß bringt.

Im Bahnhof Ljubljana steht ein Regionalzug, der mit Fotofolie beklebt ist, die für Touristen Gebiete wirbt.

Am Rand von Ljubljana befindet ein E-Kraftwerk. Für unseren Dampfsonderzug hat man die Dampfspeicherlok parallel zum Ferngleis gut sichtbar aufgestellt und die wird mit einem lauten und lang anhaltenden Pfeifen von unserer Lok begrüßt.

Heute befahren wir den Slowenischen Anteil am Sonnenbalkon der Ostalpen. Es sind ca. 222 Kilometer von Ljubljana nach Graz. Von der Dampflok 06 018 gezogen folgen wir dem Tal der Sava und der Saviana.

In Celje, der drittgrößten Stadt von Slowenien, ist ein Lager so heiß gelaufen, das uns die zu Hilfe gerufene Diesellok SZ 664-114 übernimmt und ohne weitere Zwischenstops über Slovenska Bistrica, Maribor, der zweitgrößten Stadt von Slowenien bis zur Grenze in Spielfeld-Straß bringt. Hier ist wieder ein Lokwechsel auf eine B&B Dampflok, die 52 1227 mit Kabinentender, die uns eine Stunde vor Plan, nach Graz bringt.

16.09.2016

Von Graz nach Wien wollen wir heute 249 Kilometer durch die Oststeiermark und das Burgenland zurücklegen.

In Lassnitzhöhe haben wir die erste Scheinausfahrt mit sensationellem Dampfausstoss. Zuglok ist die 52 1227, Vorspannlok ist die 52 100 und Schublok ist die Diesellok 2050.04 der OeSEK.

Die Kürbisfelder von Steiermark



Vom Zug aus sehen wir viele Kürbisfelder, aus denen das berühmte Kürbiskernöl gewonnen wird.

In Fering erhält die Vorspannlok 52 100 über 3 Gleise hinweg Wasser durch die Feuerwehr und an der Lok 52 1277 wird eine kleine Reparatur durchgeführt. Bis Friedberg befahren wir jetzt auf dem südlichen Teil der Strecke die Thermenbahn.

In Hatzendorf bekommt die zweite Dampflok ihr Wasser und dann geht es mit einer 25 Promille Rampenfahrt über den Söchauer Berg und weiter in zwei Bogenrampen auf 676 Meter Höhe kurz vor dem Wechsel-Basistunnel.

In Friedberg beginnt die eingleisige, nicht elektrifizierte Aspangbahn von 1881 und die Diesellok 2050.04 geht an die Zugspitze, da im ca. 2500 Meter langen großen Hardbergtunnel kein Schubbetrieb zulässig ist.

In Ebenfurt setzt die Diesellok 2050-04 von der Zugspitze wieder als Schiebelok ans Zugende. Die Lok 52 1227 wird als Zuglok vom Zug genommen und bleibt wegen zu heißer Stangenlager zurück in Ebenfurt. Beide Dampfloks werden von der Feuerwehr mit Wasser versorgt.





17.09.2016

Heute fahren wir die längste Etappe dieser Fahrt von Wien nach Linz. Unsere Loks sind Zuglok 109.13 und Vorspann 310.23. Als Schublok ist am Zugende die E-Lok 1010.02. Es sind 2 historische Dampfloks, die ideal sind für diese Strecke. Leider spielt das Wetter nicht mit, denn es regnet und Gewitter sind auch angekündigt. Das sind keine guten Bedingungen für die Fotografen.

In Ebenfurth gibt's die erste Scheineinfahrt des Tages. Die Einfahrt war mit beeindruckend viel Dampf und Rauch der beiden Loks.

In Gloggnitz



In Gloggnitz fassen beide Loks Wasser und anschließend geht es auf die berühmte, 1854 eröffnete Semmeringbahn. Es war die erste Normalspur Bergbahn. Seit 1998 ist diese Bahn ein UNESCO Weltkulturerbe. Die Stadtkapelle Gloggnitz gibt auf unseren Bahnsteig für uns ein Ständchen. Jetzt geht's mit Volldampf hinauf auf die Semmeringbahn. In Eichberg erfolgt eine Scheinanfahrt bei beginnendem Regen.

In Breitenstein gibt's die nächste Scheineinfahrt. Viele Unverzagte nehmen auch diese Gelegenheit bei grauem Himmel wahr.

In Bruck an der Mur erfolgt ein Lokwechsel. Die bisherigen Loks gehen vom Zug und die OeGEG Dampflok 38 1301 geht an die Zugspitze. Als Schublok drückt die E-Lok 1141 nach.

Ab Selztal geht die Tenderlok 78 618 als Vorspannlok an den Zug. In Admont gehen beide Loks vom Zug, um auf einem Nebengleis Wasser zu fassen.

In Weissenbach-St.Gallen, gibt's eine Scheinanfahrt bei Regen, die nur recht wenige Fotografen und Filmer wahr nehmen.

18.09.2016