Direkt am Moselhangviadukt gegenüber von Pünderich spielt der Moselkrimi "Das rote Skelett am Viadukt". Darin geht es um ein 150 Jahre altes Skelett, das so alt ist wie der Tunnel der Moseltalbahn und das auch mit dem Bau des Prinzenkopftunnels zu tun hat. Der Autor Peter Friesenhahn unterstützte das SWR-Team mit seinen Ortskenntnissen in der Vordereifel. In der Langfassung - geplanter Ausstrahlungstermin 05.01.2016 um 14:45 Uhr - des Eisenbahn-Romantik-Films taucht er auch als Interviewgast auf.