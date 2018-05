In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Dampflokomotive und mit der Bahngeschichte in einem Zeitraum von 50 Jahren.



Ausgangspunkt unserer Reise sind die zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts und die Lokschmiede Maffei in München: Eine Dampflok entsteht. Der neue Luxuszug "Rheingold" dokumentiert die Blütezeit der gesamten Eisenbahn.



Das Ereignis "Einhundert Jahre Eisenbahn in Deutschland" wurde anno 1935 groß gefeiert. Die Dampfloks kamen nun stromlinienförmig angebraust und verschafften der Eisenbahn die letzten großen Schlagzeilen.