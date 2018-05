Golden Pass Panoramic: Von Montreux am Genfer See geht es steil hinauf

Eine Bahn der Superlative feierte 2001 ihren 100. Geburtstag: Die Montreux-Berner Oberland-Bahn.



In ihren ersten vier Jahren war sie noch eine kleine Lokalbahn. Ab 1905 zogen sich ihre meterspurigen Gleise durchgehend vom mondänen Montreux am Genfer See, über den berühmten Skiort Gstaad bis nach Lenk. Ein bis heute weltbekannter Touristenzug war geboren.