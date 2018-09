Kommt sie oder kommt sie nicht? Und wenn sie kommt, wann wird sie kommen? Es gibt viele Gründe, warum die Fahrt mit der TAZARA, der Tanzania-Zambia-Rail ein Abenteuer mit vielen Unbekannten ist...

Die Tazara gilt nach jahrelangen Investitionen als das Entwicklungshilfe-Vorzeigeprojekt Chinas in Afrika. Wenn der Buschzug überhaupt noch fährt, ist das zweifellos dem Engagement der Chinesen in die Strecke und in das Eisenbahn-Material selbst zu verdanken. Seit Anfang 2013 gibt es nun sechs neue Loks aus Peking, Baujahr 2011, in Lizenz nachgebaut – oder auch nur kopiert – getreu den General Electric India Dieselloks, die schon seit 1975 ihren Dienst tun. Die Technik der „neuen“ ist die der alten Loks. Blöd ist nur, dass auch die "Neuen" offensichtlich nicht zuverlässiger fahren als die alten. Das Ende der Tazara allerdings wäre eine Katastrophe für Tansanias Süden.