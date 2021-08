per Mail teilen

An der Online-Abstimmung für den "Publikumspreis der Ehrensache 2021" kann jede natürliche Person teilnehmen. Abstimmen können die Teilnehmenden von Montag, den 23. August 2021, 0.00 Uhr bis Sonntag, den 29. August 2021, 18.59 Uhr auf einer Webseite, die für diesen Zeitraum frei geschaltet wird. Auf der Seite stehen neun ehrenamtliche Helfer/innen als Kandidat/innen für den Publikumspreis zur Wahl.

Jede/r Teilnehmer/in an der Abstimmung hat eine Stimme und darf nur einmalig teilnehmen. Die Teilnehmer/innen können Ihre Stimme abgeben, indem sie das Feld vor dem Namen einer der Kandidat/innen markieren und im Anschluss ihren Namen und eine gültige E-Mail-Adresse (Pflichtfelder) angeben. Weitere Angaben sind freiwillig. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmer/innen können nichts gewinnen.

Die bei Stimmabgabe erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR ausschließlich zu Zwecken der Abstimmung verwenden, nicht an Dritte weitergegeben und anschließend gelöscht.

Der Kandidat oder die Kandidatin, der/die am Ende des Abstimmungszeitraums die meisten Stimmen erhalten hat, gewinnt und wird am 29. August 2021 im SWR Fernsehen in der Sendung Ehrensache 2021 von 18.05 Uhr bis 19.15 Uhr, live mit dem "Publikumspreis der Ehrensache 2021" ausgezeichnet.

Der SWR behält sich vor, abgegebene Stimmen von Teilnehmer/innen aus wichtigem Grund nicht in die Wertung einfließen zu lassen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis von Manipulationen vorliegt. Der SWR behält sich zudem vor, die Abstimmung jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.