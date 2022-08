per Mail teilen

Zehn ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus Rheinland-Pfalz stehen zur Wahl. Entscheiden Sie, wer gewinnt. Machen Sie mit und registrieren Sie sich für die Teilnahme am Ende der Seite für die Abstimmung.

Start: Montag, 22. August 2022, 0.00 Uhr

Ende: Sonntag, 28. August 2022, 18.59 Uhr

Wer am Ende die meisten Stimmen erhält, gewinnt und wird am 28. August im SWR Fernsehen in der Live-Sendung "Ehrensache 2022" (18.10 bis 19.15 Uhr) mit dem "Publikumspreis der Ehrensache 2022" ausgezeichnet.