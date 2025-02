Veni, Vidi, Rütli (4/5)

per Mail teilen

Gewalt gegen Lehrer und Unterrichtsboykott: Die Rütlischule in Berlin-Neukölln wird 2005 über Nacht zur Deutschlands bekanntester Problemschule. 20 Jahre später gilt sie als Vorzeigeschule. In dieser Folge findet Lisa heraus, wie der Wandel gelungen ist. Die Rütlischule hat Schlupflöcher im System gefunden, damit alle Schüler bessere Chancen haben. Lösungen gibt es also – und trotzdem scheitern viele Schulen. Warum nur?

