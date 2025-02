Problemrucksäcke (2/5)

per Mail teilen

Der Besuch einer Dorfgrundschule im Westerwald versetzt Lisa in ihre eigene Kindheit: Ihr Vater starb, als Lisa im Grundschulalter war – und ihre Bildungsbiografie geriet aus den Fugen. In dieser Folge wird Lisa bewusst, wieso Eltern einen so großen Einfluss auf den schulischen Erfolg ihrer Kinder haben und warum unser Bildungssystem Ungleichheiten zwischen den Schülern fördert, anstatt sie auszugleichen.

Ihr habt Feedback zum Podcast oder wollt uns eure Bildungsgeschichte erzählen? Dann schreibt an: podcast-durchgefallen@swr.de

