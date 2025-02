per Mail teilen

2023 macht die Ludwigshafener Gräfenauschule Schlagzeilen: 40 Kinder müssen die erste Klasse wiederholen. Eine Ursache scheint schnell gefunden. Die Gräfenauschule liegt in einem sogenannten „Brennpunkt-Viertel“. Schlechte Deutschkenntnisse und mangelnde Integration behindern den Schulalltag. Die Ludwigshafener Grundschule wird zum Politikum. Doch das eigentliche Problem liegt tiefer: Denn die 40 Kinder sind nur das Symptom eines total kaputten Bildungssystems.

Im Podcast „Durchgefallen“ macht sich die ehemalige Lehrerin Lisa Graf auf die Suche nach Erklärungen: Warum lässt Schule gerade die Kinder im Stich, die sie am meisten brauchen? Warum entscheidet in Deutschland immer noch die soziale Herkunft darüber, ob ein Kind gut durch die Schule kommt? Und was muss sich ändern, damit Schule wirklich für alle funktioniert?

Der fünfteilige Doku-Podcast „Durchgefallen – Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet“ ist eine Produktion vom SWR.