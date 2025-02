Eine Frage der Reform (5/5)

Lisa besucht erneut die Gräfenauschule in Ludwigshafen. Nach ihren Recherchen ist nun klar: Wenn sich an Schulen wie dieser nicht bald etwas ändert, wird die Bildungskrise zur Gefahr für die Demokratie. Den Wandel bringen könnte ein bildungspolitischer Meilenstein: Das sogenannte Startchancenprogramm verspricht finanzielle Förderung für Problemschulen. Doch Kritiker sprechen bereits jetzt von einem „Etikettenschwindel“. Was wirklich dahinter steckt, findet Lisa in dieser vorerst letzten Folge heraus.

