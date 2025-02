2023 macht die Ludwigshafener Gräfenauschule Schlagzeilen: 40 Kinder müssen die erste Klasse wiederholen. Was steckt hinter dieser alarmierenden Zahl? Ist die Schule wirklich ein Einzelfall? Host Lisa Graf macht sich auf die Suche nach Antworten und findet sie in unserem Bildungssystem, in dem strukturelle Probleme und soziale Ungleichheiten dafür sorgen, dass Kinder immer wieder abgehängt werden. Doch was muss sich ändern, damit Schule wirklich für alle funktioniert?