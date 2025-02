Das PISA-Trauma (3/5)

Kaum ein Wort steht in Deutschland mehr für schulisches Versagen als PISA – der Leistungstest versetzte Schüler, Lehrer, Eltern und Politiker Anfang der 2000er in einen kollektiven Panikmodus. Die Politik verspricht damals die Bildungswende – doch 20 Jahre später sind die PISA-Ergebnisse so schlecht wie nie. Warum sich so wenig getan hat und weshalb es trotzdem Grund zur Hoffnung gibt? Wer wüsste das besser als Andreas Schleicher, der Erfinder der PISA-Studie…

Ihr habt Feedback zum Podcast oder wollt uns eure Bildungsgeschichte erzählen? Dann schreibt an: podcast-durchgefallen@swr.de