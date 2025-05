"Otze" Ehrlich, Frontman der DDR-Punkband Schleimkeim provozierte mit seinen Texten die DDR-Führung . Trotz staatlicher Repressionen und Gefängnis hielten er und die DDR-Punks an ihrer rebellischen Haltung fest und blieben authentisch. Doch mit dem Fall der Mauer verlor Otze seine Feindbilder...

Inhaltsverzeichnis

Alles begann in einem Schweinestall auf einem Bauernhof in Stotternheim, wo Schleimkeim als erste Punkband der DDR entstand. Dieter "Otze" Ehrlich, ein kreativer Bauernsohn, wurde zum Sänger und schrieb provokante Texte, die die Missstände in der Gesellschaft kritisierten. Trotz staatlicher Repressionen und Gefängnisaufenthalten hielten die DDR-Punks an ihrer rebellischen Haltung fest und blieben authentisch. Für sie war Punk sein ein bewusster Akt des Widerstands. Doch mit dem Fall der Mauer verlor Otze nicht nur seine Feindbilder, sondern auch sein Leben – ein hoher Preis für die Freiheit, den er zahlte.

Der Film Schleimkeim – Otze und die DDR von unten erzählt die faszinierende Geschichte der DDR-Punks mit Dieter "Otze" Ehrlich als zentraler Figur. Seine Band Schleimkeim war nicht nur eine Punkband, sondern auch ein Fenster in die Lebenswelt und Kultur des Ostens Deutschlands.

Jan Heck. Geboren 1991 in Balingen. Studium Motion Pictures an der Hochschule Darmstadt, Abschluss Bachelor of Arts. Arbeit als Kameramann und Cutter. Studium Zeitbasierte Medien in Mainz. Tätig als Regisseur und Gitarrist in einer Punkband.