Er will sie vergewaltigen, doch sie zahlt den Preis für das Verbrechen. Ein packendes und emotionales Drama, das den Kampf einer jungen Frau im Iran für Freiheit und Selbstbestimmung zeigt.

20.06.2024, 16:30 Uhr, 99 Minuten, Gloria 1.

Teheran, 7. Juli 2007: Die 19-jährige Reyhaneh Jabbari hat ein Geschäftstreffen mit einem neuen Kunden. Es ist ein Tag, der ihr Leben für immer verändern wird. Als der Mann versucht sie zu vergewaltigen, ersticht sie ihn in Notwehr und flieht. Noch am selben Tag wird sie festgenommen und bald darauf des Mordes beschuldigt. Trotz zahlreicher Beweise, die auf Notwehr hindeuten, hat Reyhaneh vor Gericht keine Chance, da ihr Vergewaltiger ein mächtiger und exzellent vernetzter Mann war. Er wird selbst nach seinem Tod von der patriarchalischen Gesellschaft geschützt. Reyhaneh wird zum Tode verurteilt.

Ihr Kampf um Gerechtigkeit beginnt – ein Kampf nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle Mädchen und Frauen im Iran. Mithilfe heimlich aufgenommener Videos, die von Reyhanehs Familie zur Verfügung gestellt wurden, ihrer eigenen Zeugenaussagen, der Briefe, die Reyhaneh im Gefängnis geschrieben hat, und anderer Archive, zeichnet der Film den Prozess, die Inhaftierung und das Schicksal dieser Frau nach, die zum Symbol des Widerstands wurde. Ihr Kampf für die Rechte der Frauen spiegelt den Kampf unzähliger Frauen wider, nicht nur im Iran, sondern auf der gesamten Welt.

Steffi Niederzoll wurde 1981 in Nürnberg geboren. Sie studierte von 2001-2007 audiovisuelle Medien an der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) und der Escuela de Cine y Television in Kuba (EICTV). Ihre Kurzfilme liefen erfolgreich auf zahlreichen renommierten nationalen und internationalen Filmfestivals wie z.B. Berlinale. Sie nahm an verschiedenen Regie-Masterclasses teil und war Stipendiatin der Kulturakademie Tarabya, Türkei. Gemeinsam mit Shole Pakravan schrieb sie das Buch Wie man ein Schmetterling wird, das 2023 im Berlin Verlag erscheint. Sieben Winter in Teheran ist ihr erster langer Dokumentarfilm und ihr Debüt als Regisseurin.