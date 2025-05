Plastik - ein Material, das unsere Welt positiv verändert hat und zugleich bedroht. Was ist das Denken und Handeln der Plastikindustrie? Welche Wege gibt es zur Bewältigung der Krise? Was können wir alle tun?

Inhaltsverzeichnis

Plastik ist allgegenwärtig – es schwimmt im Wasser, es durchdringt die Luft, den Boden und sogar unsere eigenen Körper. In Plastic Fantastic begleiten wir mutige Umweltanwälte, leidenschaftliche Wissenschaftler, unermüdliche Aktivisten sowie den Vertretern der Industrie. Steven Feit enthüllt die enge Verflechtung von Kunststoffen und der Erdölindustrie, während Sarah Jeanne Royer uns an die Küsten Hawaiis führt. Sharon Lavigne kämpft in Louisiana mit eisernem Willen gegen die Umweltverschmutzung und den damit einhergehenden Umweltrassismus. James Wakibia setzt sein fotografisches Talent ein, um das Bewusstsein für die Einwegkunststoffe in Kenia zu schärfen. Die Industrie verspricht zwar neue Recyclingtechnologien, doch hat die Kunststoffindustrie wirklich erkannt, wie dringend die Lage ist, und ist sie bereit, die Verantwortung für die langfristigen Auswirkungen ihrer Produkte zu übernehmen?

Isa Willinger wurde in München geboren und studierte Dokumentarfilmregie an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Ihr Debütfilm Hi, AI. Liebesgeschichten aus der Zukunft wurde 2019 für den Deutschen Filmpreis als „Bester Dokumentarfilm“ nominiert und mit dem Max Ophüls Preis ausgezeichnet. 2020 wurde Isa Willinger mit dem SI STAR-Filmpreis für herausragende Regisseurinnen ausgezeichnet. Vor ihrem Studium an der HFF München studierte sie Slawistik und Nordamerikastudien in Berlin, Prag und Moskau sowie Film und Soziologie mit einem Fulbright-Stipendium in New York City.

Aktuell befindet sich ihr Kinodokumentarfilm No Mercy im Schnitt. Isa Willinger ist Mutter von zwei Kindern und lebt in Berlin.