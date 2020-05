Bürgermeister Özcan versucht in der Corona-Krise Vereine zu retten

Die größte Arbeit macht das Durcharbeiten der neuen Verordnungen und Regelungen. Was ist erlaubt und was nicht? Gleichzeitig versucht er mit den Bürgern und Bürgerinnen in Kontakt zu bleiben. Dabei helfen das Internet und das Telefon. Denn Bürgermeister Özcan hat gelernt: Gerade in der Distanz brauchen die Menschen Nähe.