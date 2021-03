Spezial: Wie tolle Handy-Fotos gelingen - und was Sie damit machen können!

Wie tolle Handy-Fotos gelingen - und was Sie damit machen können!

Stellen Sie bei der Durchsicht ihrer Handy-Fotos immer mal wieder fest: Bei einigen hätten Sie bestimmt noch mehr rausholen können? Und was die Präsentation angeht, ist auch noch Luft nach oben? Wir haben die besten Tipps für Sie gesammelt!

1. Linse putzen: Profis haben ein kleines Mikrofasertuch in der Tasche, zur Not tut es auch der Ärmel vom T-Shirt. Damit kurz über das Glas wischen, das das Objektiv schützt. So verschwinden Fingerabdrücke vom Glas und damit die Schlieren vom Bild.