Zitronen-Crème fraîche-Tarte und herzige Keksdose

2. Für den Teig die Mandeln auf ein Backblech geben und im vorgeheizten Ofen ca. 20 Minuten goldbraun rösten. Dann gut auskühlen lassen und anschließend in einem Cutter fein mahlen.

3. Das Mehl in eine Rührschüssel sieben. Zucker, Mandeln und Salz gründlich untermischen. In die Mitte der Mehlmischung eine Mulde drücken, die Eier hineingeben. Die kalte Butter in feine Stückchen schneiden und rundherum auf dem Mehlrand verteilen, alles rasch glatt verkneten und direkt weiter verarbeiten.