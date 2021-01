1. Äpfel waschen, trocken reiben und in grobe Stück schneiden.

2. Apfelstücke, Zitronensaft, Zimt und etwas Wasser in einen Topf geben, zugedeckt aufkochen. Bei schwacher Hitze köcheln lassen, bis das Fruchtfleisch zerfällt.

4. Kartoffeln schälen, waschen, abtropfen lassen und in Würfel schneiden.

5. Gemüsebrühe und Sahne in einem großen Topf aufkochen. Kartoffeln und Makkaroni untermischen, unter gelegentlichem Rühren wieder sacht aufkochen. Zugedeckt bei schwacher Hitze ca. 10 Minuten garen, bis die Nudeln noch leichten Biss haben und die Flüssigkeit aufgesogen ist. Gegebenenfalls noch etwas heißes Wasser angießen, alles sämig einkochen lassen.

6. In der Zwischenzeit Zwiebeln abziehen und in Ringe schneiden. Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden.