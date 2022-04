1. Kalte Butter in kleine Würfel schneiden und in den Kühlschrank legen.

2. Mehl, Speisestärke und Salz in einer Schüssel vermengen. Dann die kalte Butter mit den Fingerspitzen einarbeiten, bis die Mischung grob krümelig ist. Das kalte Wasser und das Mineralwasser dazugeben. Mit einer Gabel vermischen, bis der Teig gerade zusammenkommt.

3. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zügig zu einem Rechteck formen, in Frischhaltefolie einwickeln und 2 Stunden in den Kühlschrank legen. Die Ruhezeit ist wichtig, damit das Mehl die Flüssigkeit vollständig aufnimmt, die Butter wieder kalt wird und das Gluten im Mehl sich entspannt.

4. Anschließend den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem ca. 6 mm dicken Rechteck ausrollen Die Hälfte der weichen Butter auf die oberen zwei Drittel des Teigs streichen. Die untere Seite des Rechtecks zur Mitte hin einschlagen, dann die Seite mit der Butter darüber klappen. Der Teig liegt nun in drei Schichten übereinander. Den Teig um 90 Grad drehen.

5. Den Teig erneut zu einem Rechteck ausrollen. Den Rest der weichen Butter auf die oberen Zwei Drittel des Teigs streichen. Das untere Drittel zur Mitte hin einschlagen und das obere Drittel darüber legen (wie bei einem Brief).

6. Dann den Teig wieder in Frischhaltefolie einwickeln und ca. 1 Stunde in den Kühlschrank legen.

7. Anschließend den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem ca. 6 mm dicken Rechteck ausrollen. Das ober Drittel darüber klappen. Die untere Seite des Rechtecks zur Mitte hin einschlagen, und das obere Drittel darüber legen (wie bei einem Brief). Den Teig um 90 Grad drehen. Den Teig erneut zu einem Rechteck ausrollen. Und wieder zusammenklappen. Dann den Teig wieder in Frischhaltefolie einwickeln und für 1 Stunde in den Kühlschrank legen (oder länger). Der Teig ist jetzt fertig, um damit zu backen.