1. Für das Kartoffelgeröstel die Kartoffeln waschen, in leicht gesalzenem Wasser kochen. Dann pellen und auskühlen lassen. Tipp: Man kann auch gekochte Kartoffeln vom Vortag verwenden.

2. Für das Salatdressing die Kartoffel waschen, schälen und in etwa 1 cm große Stücke schneiden. Schalotte schälen und fein schneiden.

3. Kartoffelstücke und Schalotte mit der Gemüsebrühe in einen Topf geben und ca. 15 Minuten weichkochen.

4. In der Zwischenzeit Feldsalat putzen, waschen und gut abtropfen lassen. Chicorée waschen, vierteln, den Strunk herausschneiden. Die Blätter in 2 cm breite Streifen schneiden.

6. Rote Zwiebeln schälen und in feine Streifen schneiden. Speck in feine Streifen oder Würfel schneiden. Pilze putzen und ebenfalls in Streifen schneiden.