1. Für das Hacksteak den Bacon würfeln, dann ohne zusätzliches Fett in einer Pfanne braten und erkalten lassen

3. Den Gouda fein würfeln und mit dem Bacon in eine Schüssel geben. Petersilie, Hackfleisch, Senf, Ketchup, Eier und Mandeln zugeben. Alles miteinander vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen.

5. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Hacksteaks darin bei mittlerer Hitze von beiden Seiten langsam braten.

6. Währenddessen für den Salat die Salatgurke waschen, schälen und in dünne Scheiben schneiden.

7. Das Öl in eine Salatschüssel geben, unter ständigem Rühren die saure Sahne, Balsamico, Zucker und 1 Prise Salz hinzufügen.

Tipp: Selbstgemachtes Ketchup

Für das selbstgemachte Ketchup 1/2 Apfel schälen, das Kerngehäuse entfernen und in kleine Würfel schneiden. 1 Zwiebel schälen, fein würfeln und in einem Topf mit 1 EL Pflanzenöl anschwitzen. Apfelstücke zugeben, 4 EL Apfeldicksaft, 1 TL Purple-Curry, 5 g geschälten, fein geriebenen Ingwer und 1 Prise Piment zugeben und einmal umrühren. 600 g geschälte Tomaten aus der Dose zugeben und 5 EL Weißweinessig. Mit Salz und Pfeffer würzen, aufkochen und alles bei mittlerer Hitze ca. 50 Minuten leicht köcheln lassen, dabei immer wieder umrühren. Wenn die Tomaten zu einem dicken Brei eingekocht sind, durch ein Sieb passieren, abschmecken und abkühlen lassen. In ein sauberes Marmeladeglas mit Twist off-Deckel füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Das Ketchup hält sich gekühlt ca. 1,5 Wochen.