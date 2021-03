Gebratener Käse mit Parmesan-Spinat und Brotchips

11. Für den Käse das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Den Grillkäse in Scheiben schneiden und diese in der Pfanne von beiden Seiten je 2 Minuten anbraten. Nach dem Wenden Sojasauce und Honig mit in die Pfanne geben. Zuletzt Frühlingszwiebeln, Chili und Cashewkerne zugeben.