Frühlingspasta mit Thüringer Bratwurst und gebratenem Brokkoli

1. In einem großen Topf reichlich Salzwasser aufkochen.

2. Die Nudeln darin nach Packungsangabe bissfest kochen. Dann in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen.

3. Die Erbsen in einem Topf mit leicht gesalzenem, kochendem Wasser ca. 10 Sekunden blanchieren. In ein Sieb abgießen, in kaltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen.