2. Rote Bete und Pastinaken schälen und auf dem Gemüsehobel in sehr dünne Scheiben hobeln.

3 Gemüsescheiben in kochendem Salzwasser 2 Minuten blanchieren, abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Dann zwischen zwei Lagen Küchenpapier mit leichtem Druck trocknen.

4. Sojasauce, Olivenöl, Baharat und etwas Salz in einer großen Schüssel verquirlen. Gemüsescheiben damit sorgfältig vermischen.

8. Die gekochten Kartoffeln pellen und fein zerstampfen. Zwiebel und Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden.

10. Schnittlauch abbrausen, trocken schütteln und in feine Röllchen schneiden.

11. In einer kleine Pfanne 1 EL Olivenöl erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch, Chili und Currypulver bei mittlerer Hitze kurz andünsten.

12. Fischfilet in grobe Würfel schneiden und durch den Fleischwolf drehen oder mit einem großen Messer fein hacken.

14. Aus der Fischmasse mit angefeuchteten Händen 12 gleich große Frikadellen formen. Das restliche Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Frikadellen auf jeder Seite 2 Minuten braten. Dann auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben und im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene in etwa 7 Minuten fertig garen.

1. Kardamom, Zimt, Koriander, Kreuzkümmel und Pfeffer in einer beschichteten Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze rösten, bis die Gewürze duften.

2. Geröstet Gewürze etwas abkühlen lassen und dann mit Paprikapulver, Chilipulver, Muskat und Nelkenpulver in einem Mörser zu feinem Pulver zerreiben.

3. Gewürzmischung in ein Vorratsglas mit Schraubdeckel füllen. So an einem trockenen und dunklen Ort aufbewahrt hält sich die Gewürzmischung einige Wochen.