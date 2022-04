Blumenkohlpizza

1. Für die Tomatensauce Zwiebel und Knoblauch schälen, fein schneiden und in einem Topf mit 2 EL Olivenöl anschwitzen, die Tomaten zugeben und aufkochen.

3. Blumenkohl putzen, in großen Röschen vom Strunk schneiden, waschen und gut abtropfen lassen. Den dicken Stiel großzügig schälen und ebenfalls waschen.

4. Den gesamten Blumenkohl auf einer feinen Reibe oder in einem Cutter fein (wie Grieß) zerkleinern.

5. Blumenkohl-Grieß mit einer Prise Salz in einer Pfanne ohne Fett ca. 5 Minuten anbraten, dabei gut umrühren, damit nichts anbrennt. Dann lauwarm abkühlen lassen.

10. In der Zwischenzeit Champignons putzen und in feine Scheiben schneiden. Schinken in Streifen schneiden. Mozzarella würfeln.