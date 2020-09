1. Kalte Butter und kaltes Schmalz (oder Pflanzenfett) in kleine Würfel schneiden und in den Kühlschrank stellen. Das Wasser auch kaltstellen.

2. Mehl, Salz und Zucker in einer Rührschüssel vermengen. Das kalte Fett grob in die Mehlmischung einarbeiten. Kaltes Wasser zugeben und mit der Gabel leicht einarbeiten, bis gerade so ein Teig entsteht.

6. Den Teig in zwei Hälften teilen. Die eine Hälfte wieder kaltstellen. Die andere Hälfte etwas größer als die Backform auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Schnell arbeiten, damit der Teig nicht zu warm wird. Den Teig mit Hilfe des Nudelholzes in die Backform legen. Den Teig leicht an den Seitenrand drücken, so dass eine kleine Lippe über dem Backformrand entsteht. Äpfel auf dem Teig verteilen.