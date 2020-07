3. Paprika in den vorgeheizten Ofen geben und etwa 10 Minuten garen. Sobald die Haut der Paprika Blasen wirft und beginnt schwarz zu werden, das Blech aus dem Ofen nehmen. Die Paprika auf die andere Seite wenden und nochmals in den Ofen geben.

4. Wenn diese Hautseite ebenfalls beginnt schwarz zu werden, aus dem Ofen nehmen. Paprika in eine flache Schale legen und mit einem feuchten Tuch abdecken und abkühlen lassen.

5. In der Zwischenzeit für die Marinade Knoblauch schälen. Knoblauchzehe mit 1 Prise Salz bestreuen und mit einem breiten Messerrücken zerdrücken.

6. Zerdrückten Knoblauch in eine kleine Schüssel geben. Essig, Öl, Zucker und Pfeffer zugeben und zu einer Marinade vermengen.

7. Die Paprika schälen, wieder in die flache Schale legen und mit der Marinade begießen. So mindestens 1,5 Stunden ziehen lassen. Man kann die Paprika auch über Nacht im Kühlschrank in der Marinade ziehen lassen.