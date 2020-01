Zugausfall und Verspätung So bekommen Sie Ihr Geld zurück

Beim Klimaschutzprogramm der Bundesregierung spielt die Deutsche Bahn eine große Rolle. Dazu bekommt der bundeseigene Konzern Zuschüsse in Milliardenhöhe. Durch die Senkung der Mehrwertsteuer und damit günstigere Tickets rechnet die Bahn jährlich mit einem Plus von fünf Millionen Fahrgästen. Doch das allein ändert nichts an den Engpässen im Netz der DB und verspäteten Zügen. Als "unpünktlich" gilt in Deutschland ein Zug mit einer Verspätung von mehr als sechs Minuten. Und da ist dann die große Frage - wie bekomme ich mein Geld zurück?