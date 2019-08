Zitrone, Orange, Kumquat und Co. Zitruspflanzen richtig pflegen

Zitrone, Orange, Kumquat und Co.

Der beste Zeitpunkt für das Umtopfen von Zitrus ist eigentlich das Frühjahr (Anfang der Wachstumssaison). Aber neu gekaufte Pflanzen sollten auch bald in einen etwas größeren Topf mit frischer Kübelpflanzenerde gesetzt werden, damit sie sich gut an ihrem neuen Standort etablieren können. Die Verkaufstöpfe sind in der Regel zu klein und die Nährstoffe begrenzt.