Wildbienen schützen Insektenhotel für Wildbienen

Tipp Am besten bauen Sie mehrere Holznester und bohren in jedes Holznest Löcher mit nur zwei verschiedenen Lochdurchmessern!

Hohle Pflanzenstängel sind für manche Wildbienen die perfekten Höhlen, in denen ihre Larven heranwachsen. Sie tragen Pollen in die hohlen Stängel und legen ein Ei dazu. Im kommenden Jahr schlüpft dann der Nachwuchs zur selben Zeit, wie in diesem. Belassen Sie daher die bewohnten Halme draußen an einer regen- und frostgeschützten Stelle, damit die nächste Generation der Wildbienen schlüpfen kann.