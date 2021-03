Wie gut sind ... ? Wiener Würstchen

Die Deutschen lieben ihre Brühwurst, allen voran das Wiener Würstchen. Rund 60 Würstchen isst jeder Deutsche pro Jahr. Egal ob zur Suppe, zu den Linsen oder einfach im Brötchen. Doch was steckt drin im praktischen Snack?

Das Wiener Würstchen ist grundsätzlich eine sehr hochwertige Wurst. Sie besteht aus: 70-80 % Schweinefleisch und Speck, 20-30 % und frischen Gewürzen (Pfeffer, Paprika, Muskatblüte, Koriander, Ingwer und Pökelsalz). Wienerle liefern durchaus Nährstoffe wie Eisen, Vitamine und hochwertiges Protein, aber sie sind sehr gehaltvoll, denn sie enthalten ca. 25% Fett. Daher am besten nur in Maßen genießen.

Bei allen Würstchen ist es grundsätzlich besser auf Bioprodukte zurückzugreifen. Da oftmals hochwertige Gewürze und keine chemischen Kutterhilfsmittel verwendet werden und vor allem kein Nitritpökelsalz (denn daraus können sich Nitrosamine bilden, die als krebserregend gelten). Wie bei allen Fleisch- und Fleischprodukten ist die Devise: Lieber weniger davon essen, dafür aber in bessere Qualität investieren.

Abgepackte Wiener aus dem Kühlregal sind in Schutzgasatmosphäre steril verpackt und somit vor Keimen durch Anfassen oder Umlegen geschützt. Nicht sehr vorteilhaft ist die Kunststoffverpackung.

Würstchen aus Dose und Glas sind länger haltbar, können so aber auch „auslaugen“. Oft schmecken diese Würste nicht so aromatisch, sondern nur salzig. In der Dose ist die Wurst besser gelagert, da sie keine Sonneneinstrahlung bekommt und sich dadurch nicht verändern kann.