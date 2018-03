Weniger ist mehr Körperpflegeprodukte ohne Verpackung

Plastik ist überall. Doch was verwende ich, wenn ich meinen persönliche Plastikberg reduzieren möchte? Besonders schwierig scheint das bei der Körperpflege zu sein. Vom Duschbad über Körperlotion bis zur Zahnpasta - alles so schön bunt und in Plastikflasche oder -tube. Low Waste-Bloggerin Shia Su kennt günstige Alternativen.