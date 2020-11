Weihnachtsbäckerei Backutensilien - welche eignen sich wofür?

Holz Das Nudelholz aus Holz ist zwar der Klassiker, aber beim Plätzchenbacken eher ungeeignet. An der Holzstruktur bleibt der Teig gerne kleben, daher müsste man deutlich mehr Mehl zum Ausrollen verwenden.

Kunststoff mit und ohne Griff Die sehr glatte Oberfläche von Kunststoffrollen ist von Vorteil. Auch das Material selbst ist generell ein bisschen „kühler“ als Holz, was bei Teigen mit einem hohen Butteranteil ebenso ein Vorteil ist. Dadurch werden sie nicht so schnell klebrig. Rollen ohne Griff finde ich persönlich unhandlicher, auch gelingt es mir dann nicht einen gleichmäßig dicken bzw. dünnen Teig auszurollen.

Stein / Marmor

Meine liebste Rolle beim Plätzchenbacken ist aus Marmor. Das Material ist glatt und sehr schwer. Der Teig löst sich ohne Probleme von der Rolle ab, auch mit wenig bzw. ohne Mehl zu verwenden und ich spare beim Ausrollen deutlich an Kraft. Und natürlich ist der Stein auch am kältesten von den bisher genannten Rollen, dadurch werden Plätzchenteige mit hohem Butteranteil nicht so schnell klebrig.