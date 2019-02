Wechseljahrbeschwerden Hormone oder Naturmedizin?

Da der Frauenmantel hormonregulierend wirkt, wird er volksmedizinisch seit langem schon mit Erfolg bei Menstruationsbeschwerden, Unfruchtbarkeit oder bei Wechseljahrbeschwerden eingesetzt und begleitet Frauen somit hilfreich von der Pubertät bis in die Wechseljahre. In der ersten Zyklushälfte regt er den Eisprung an und erhöht die Empfängnisfähigkeit, in der zweiten Hälfte reguliert er die Gelbkörperhormone und beugt Menstruationsbeschwerden sowie Stimmungsschwankungen vor. Der Frauenmantel kann auch in Mischung mit anderen Kräutern als Tee, Badewasser, Tinktur, Zäpfchen oder Salbe eingesetzt werden.