Was essen wir da eigentlich? Aromen in Lebensmitteln - das sollten Sie wissen

Mal schnell einen Erdbeerjoghurt kaufen und dann feststellen: Da sind nur ein paar Prozent Erdbeere drin? Leider eher die Regel statt Einzelfall. Möglich wird das mit Aromen, die jedem Lebensmittel im Handumdrehen einen bestimmten Geschmack und Geruch verpassen können. Was für Aromen sich in unserem Essen verbergen und wie wir möglichst wenig davon essen, verraten wir Ihnen hier.

Was sind Aromen?

Das Wort Aroma kommt aus dem (Alt-)Griechischen und bedeutet „Gewürz“ oder „Duft“. Und genau das machen Aromen: Sie geben Lebensmitteln einen intensiveren Geruch oder Geschmack. An sich ist das nicht gefährlich oder gesundheitsschädlich. Kritisch wird es, wenn in unserem Essen fast keine natürlichen Zutaten mehr vorhanden sind, sondern der Geschmack nur durch Aromen kommt - vor allem, wenn uns auf der Packung gesundes Obst oder Gemüse entgegenlächelt und wir so getäuscht werden.

Die Industrie setzt Aromen, vor allem in Fertigprodukten, gerne ein: Sie sind billig und man braucht nicht viel davon: 1 Gramm Aroma kann einer Masse von 1 Kilogramm einen bestimmten Geschmack geben.

Aroma ist nicht gleich Aroma

Auf der Zutatenliste hat Aroma viele Gesichter und vor allem viele Namen. Das steckt dahinter:

Aroma(stoff)

Dieser Begriff ist schwer zu definieren, weil damit jede Art von Aroma gemeint sein kann.

In der Regel steht die Bezeichnung „Aroma“ für künstlich hergestellte Aromastoffe, die z.B. chemisch hergestellt werden.

Natürliches Aroma

Hier sollte man sich nicht täuschen lassen, denn die Aromastoffe bestehen zwar aus natürlichen Ausgangsstoffen - das können aber auch Mikroorganismen, Holzschnitzel oder Schimmelpilze sein. Natürlich ja, aber das Aroma hat nichts mit dem Lebensmittel zu tun, das wir auf der Verpackung sehen.

Natürliches X-Aroma

Wenn auf einem Lebensmittel von z.B. natürlichem Himbeer-, Erdbeer- oder Orangenaroma die Rede ist, dann ist das in der Welt der Aromen am nächsten an unserem Verständnis von „natürlich“ dran. Denn der Begriff darf nur dann verwendet werden, wenn der Aromabestandteil zu mindestens 95 Prozent aus dem genannten Lebensmittel (zum Beispiel Himbeeren) gewonnen wird. Die restlichen 5% können andere Aromen sein, zum Beispiel um den Geschmack zu verstärken.

Aromaextrakt

Hier wird mithilfe von Extraktion ein Aromastoff aus einem natürlichen Rohstoff gewonnen. In dem Extrakt sind dieselben geschmacksgebenden Substanzen, die sich etwa auch in einer echten Erdbeere finden, nur stark konzentriert. Statt Aromaextrakt darf auch „natürliches X-Aroma“ auf dem Lebensmittel stehen.

Wie kann ich Aromen in Lebensmitteln vermeiden?

Das sollte allen klar sein: Wer selbst kocht, umgeht Aromastoffe am sichersten. Wenn das nicht geht, gilt: Je stärker verarbeitet ein Lebensmittel ist oder je teurer die „echten“ Zutaten, desto sicherer werden Aromastoffe genutzt. Diese stehen auf der Zutatenliste. Dort sind alle Zutaten aufgeführt und zwar sortiert nach Menge: Die Zutat, von der am meisten drin ist, steht ganz vorne und so weiter.

Das Problem: Von Aromastoffen braucht es nur eine extrem kleine Menge. Es ist also schwer zu sehen, ob im Verhältnis viele oder wenige Aromastoffe in einem Lebensmittel sind. Hier lieber auf das „natürliche X-Aroma“ (Z.B . Erdbeere) achten und zu diesem greifen. Je mehr Zutaten, die Sie selbst nicht in der Küche verwenden würden bzw. kennen, auf einem Produkt stehen, desto eher sollten Sie die Finger davon lassen. Oder es zumindest nicht zu häufig essen.

Buchtipps

1. Für alle, die wissen wollen, was sie einkaufen:

Besser Einkaufen - der Lebensmittelratgeber für kritische Verbraucher



Katarina Schickling

Herder-Verlag, 2018

Taschenbuch für 20 €

„Ein Wegweiser durch den unübersichtlichen Dschungel aus Lebensmittelvorschriften, Tierhaltungs- und Produktionsbedingungen, Handelsstrukturen und Herkunftsquellen bei Nahrungsmitteln“ - so beschreibt Katarina Schickling ihr Buch. Denn: Was im Supermarkt die gesündeste und nachhaltigste Wahl ist, ist oft vor lauter Informationen und Siegel oft schwer zu erkennen. Katarina Schickling erklärt in ihrem Buch, wie Verbraucher*innen hinters Licht geführt werden, welchen Siegeln wir vertrauen und wie wir die Zutatenliste besser verstehen können. Ein gutes Buch für alle, die gerne mehr darüber erfahren, was da täglich in unserem Einkaufskorb landet.

2. Für alle, die tiefer in die Tricks der Industrie eintauchen wollen

Lebensmittel-Lügen - Wie die Food-Branche trickst und tarnt

Claudia Weiß, Birgit Klein, Andrea Schaff, Janina Löbel

Verbraucherzentrale NRW, 2016

Taschenbuch für 14,90 €

In der Rindfleischsuppe ist kein Rindfleisch und der Erdbeerjoghurt hat auch noch nie eine echte Erdbeere gesehen - Produktangaben auf Lebensmitteln können ziemlich in die Irre führen. Dieser Ratgeber schaut, hinter welchen Produkten sich Mogelpackungen verstecken oder wo der Tierschutz gar nicht so groß ist, wie es die Verpackung vorgibt. Ein Buch für alle, die mehr über die Tricks der Lebensmittelindustrie erfahren und diese in Zukunft erkennen und umgehen wollen.

3. Für alle, die es ganz, ganz genau wissen wollen

Zusatzstoffe von A bis Z - was Etiketten verschweigen

Udo Pollmer

Deutsches Zusatzstoffmuseum, 2017

Taschenbuch für 12,90 Euro