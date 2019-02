Was bringen probiotische Lebensmittel?

Wir alle kennen sie aus dem Kühlregal – probiotische Trinkfläschchen und Joghurt. Das sind Bakterien, die unseren Darm stärken sollen. Und gerade das soll doch in der Grippezeit gut sein? Und soll nicht auch der Darm sogar schuld sein, wenn wir dick werden? Unser Ernährungsexperte Dr. Stephan Lück klärt auf.

Bakterien sind überall – auf uns, in uns, besonders viele aber in unserem Darm. Das ist gut so, denn dort produzieren sie Enzyme und helfen uns, zu verdauen. Und sie trainieren unser Immunsystems. Heißt: viele gute Bakterien – viel Gesundheit.