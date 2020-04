Verbraucherkredite Geld von der Bank

Die Schufa ist ein Unternehmen, das im Auftrag von Banken, Versandhäusern, Handyanbietern oder Kreditkartenfirmen die Bonität von Verbrauchern einschätzt. Schließt ein Kunde einen Kredit oder einen Handyvertrag ab, so wird die Information darüber an die Schufa gemeldet. Neben Höhe und Laufzeit der Verpflichtungen werden insbesondere auch sogenannte Negativmerkmale wie Zahlungsrückstände an die Schufa gemeldet. Diese berechnet daraus einen Score, also eine Kennziffer über die Bonität des Kunden. Auch häufige Umzüge können den Score negativ beeinflussen.