Unsinn oder Wahrheit? Welche Trinkmythen stimmen?

"Während dem Essen sollst du nicht trinken" - ein Spruch, den viele vielleicht vom Esstisch zu Hause noch zu gut kennen. Aber: Stimmt das? Und wie sieht es mit den anderen Mythen aus, die rund um das Thema Trinken so umherwabern?

Stimmt! Denn unser Körper muss kühle Getränke erst erwärmen. Geben wir ihm also kaltes Wasser, sendet das das falsche Signal: Unser Körper denkt, dass er zusätzlich Wärme produzieren muss. Außerdem können sich unsere Blutgefäße verengen, was Spannungskopfschmerzen auslösen kann. Aber: Heiße Getränke sind auch nicht die Lösung. Denn dann fängt das Schwitzen an.