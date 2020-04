Tut gut Chilisalbe gegen Muskelverspannung

Hacken Sie die Chilis in kleine Stücke (Vorsicht scharf- benutzen sie Handschuhe!).

Geben Sie sie zusammen mit dem Öl in einen Topf und lassen Sie alles 45 Minuten auf kleiner Stufe ziehen. Seihen Sie das Öl durch ein feines Sieb ab und geben Sie sie zurück in den Topf. Fügen Sie nun das Wachs hinzu und erwärmen Sie alles, bis es geschmolzen ist. Fügen Sie das Rosmarinöl hinzu, rühren Sie nochmal kräftig um und füllen Sie die Salbe ab. Schließen Sie den Deckel, wenn die Salbe erkaltet ist. Bei Bedarf reiben Sie eine kleine Menge Salbe auf die betroffene Stelle ein.