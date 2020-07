Trinkwasser So gut ist unser Leitungswasser

So gut ist unser Leitungswasser

Bei uns in Deutschland kann man Leitungswasser unbedenklich trinken. Bleirohre sind längst verboten, da muss man also keine Angst mehr haben. Wichtig nur: Das Wasser auf kalt stellen und kurz laufen lassen, damit es wirklich frisch ist. 05 l - 1 l reichen schon, um das Wasser, das z.B. über Nacht in der Leitung war, einmal durchlaufen zu lassen.