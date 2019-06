Transporter-Wohnmobile Viel Komfort auf kleinem Raum

Einfach mal drauflosfahren, spontan an einem schönen Ort halten – und das Zuhause ist immer dabei. Immer mehr Deutsche sehnen sich nach genau diesem Abenteuer, Tendenz steigend: 2019 wurden so viele Wohnmobile zugelassen, wie noch nie. Klein aber fein sind dabei Wohnmobile in Transporter-Größe. Thorsten Link, SWR-Wirtschaftsredakteur, hat sich die „kleinen Kompakten“ mal genauer angeschaut.

Vorteile

Wichtiges Argument: deutlich höhere Alltagstauglichkeit, leichter zu beherrschen, einfacher zu fahren und bessere Übersichtlichkeit. Wohnmobile in Transporter-Größe sind vor allem unglaublich praktisch! Mit unter 6 Metern Länge kommen sie dorthin, wo größere Wohnmobile einfach keinen Platz finden. Fahren und Einparken ist hiermit leicht möglich. Auf Komfort verzichten, muss man hier auch nicht, denn die Transporter sind mit voll ausgestatteten Küchen, sowie Dusche und WC zu haben. Die Auswahl der Inneneinrichtung ist riesig. Auch der Preis dieser kleinen Wohnmobile sind erschwinglich – die Preisspanne liegt von ca. 30.000 bis 100.000€.

Unser Tipp: Entscheidend für den Preis ist, auf welchem KFZ-Hersteller das Wohnmobil aufgebaut ist.

Nachteile

Wer ein Wohnmobil in Transporter-Größe kauft, muss natürlich Abstriche bei der Größe machen. Neben einem eingeschränkten Stauraum und einer eingeschränkten Zuladung, muss auch die eingeschränkte Stehhöhe im Innenraum beachtet werden. Diese kleinen Wohnmobile sind daher eher für den Sommerbetrieb und nicht für Familien geeignet. Aufgrund des Platzangebotes ist diese kompakte Variante ideal für zwei Personen.

Kaufen oder Mieten?

Für Leute, die wenig Erfahrung haben und sich ein Reisemobil anschaffen wollen gilt: erst probieren dann studieren. Sinnvoll ist es, den Urlaub im Reisemobil erst einmal zu testen, um herauszufinden, ob die Urlaubsform tatsächlich gefällt und welches Reisermobil für den persönlichen Bedarf geeignet ist. Verreist man längerfristig oder sind eher Kurzausflüge geplant? Wie viele Personen verreisen und gilt das generell? Auch Mieten ist eine gute Variante, um solche Fragen zu klären und vielleicht stellt sich dann auch heraus, dass man ein eigenes Mobil gar nicht braucht, weil der Mieter höhere Flexibilität hat - mieten je nach Bedarf also. Der Markt bietet viele Angebote, sie kommen von Händlern, Herstellern und auch von privat.

Wer darf Wohnmobile fahren?

In Deutschland gilt ein Mindestalter von 21 Jahren für die Reisemobilmiete. Große Wohnmobile mit mehr als 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht werden oft nur an Personen über 25 Jahre vermietet. Solche Schwergewichte erfordern außerdem den Führerschein der Klasse C beziehungsweise den Pkw-Schein Nummer 3 nach dem alten Führerscheinsystem, mit dem Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen gesteuert werden dürfen. Und Achtung: Ab 3,5 Tonnen gelten auch die entsprechenden Verkehrsregeln, zum Beispiel Lkw-Fahrverbote und Höchstgeschwindigkeiten.

Die meisten Kastenwagen oder Campingbusse bleiben allerdings unter der 3,5-Tonnen-Grenze und dürfen auch mit dem neuen Pkw-Führerschein (Klasse B) gefahren werden. Vor allem im Ausland gibt es mitunter auch noch Altersgrenzen nach oben, in den USA und Australien etwa werden häufig keine Camper mehr an Personen vermietet, die älter als 75 Jahre sind. Diese Rahmenbedingungen sollten im Vorfeld mit dem Vermieter abgeklärt werden – manche machen auch Ausnahmen, wenn man eine höhere Kaution hinterlegt.

Wer vermietet Wohnmobile?

Wohnmobilhändler gibt es in allen größeren Städten. Sie führen alle gängigen Marken. Ein großes Angebot findet sich natürlich auch online. Aber auch klassische Autovermieter haben oft Reisemobile im Angebot.

Immer häufiger vermieten auch Privatpersonen ihre Camper in der nicht genutzten Zeit weiter. Wichtig dabei: Vermietet werden dürfen in Deutschland nur Fahrzeuge, die speziell dafür zugelassen sind. Wichtig ist der Hinweis „Selbstfahrer-Vermietfahrzeug“ in den Fahrzeugpapieren. Fehlt dieser, verweigern die Versicherungen im Schadensfall die Zahlung, wenn sich herausstellt, dass das Wohnmobil gewerblich vermietet wird – und das ist der Fall, sobald für die Überlassung Geld fließt. Auch Schutzbriefe und Pannenhilfen verlieren dann ihre Gültigkeit.

Wie sind die Preise?

Ein einfacher Campingbus für zwei Personen ist in der Nebensaison teilweise schon für etwas mehr als 50 Euro zu haben, in der Hauptreisezeit können sich die Preise verdoppeln oder -dreifachen. Ein geräumiges Reisemobil für die Familie kann dann auch schnell mal mehrere hundert Euro am Tag kosten, etwa so viel wie eine Ferienwohnung. Ein Sparurlaub ist das nicht, da auch Sprit, Gebühren für Autobahnen und Camping/Stellplätze, Mehrkilometer und Endreinigung dazu kommen

Unser Tipp: Je früher man bucht, desto günstiger sind die Mietgebühren, also rechtzeitig um ein Fahrzeug bemühen – auch wegen der Verfügbarkeit. Ein halbes Jahr im Voraus kann mitunter schon zu knapp sein. Und daran denken: Viele Anbieter haben ein Kilometerlimit, häufig sind im Mietpreis nur 300 Kilometer pro Tag inklusive. Kommt man in Summe darüber, wird jeder Kilometer extra nachberechnet. Vor allem bei längeren Mietdauern (in der Regel ab zwei Wochen) kann man auf eine Kilometer-Flatrate hoffen.