So pflegen Sie Ihre Outdoor-Jacke richtig! 5 Tipps für Ihre Outdoor-Jacke

So pflegen Sie Ihre Outdoor-Jacke richtig!

Regen- und Outdoorjacken begleiten uns oft auch durch den Alltag. Sie sind schick, winddicht und doch atmungsaktiv, regenabweisend oder auch wasserdicht. Der Spaß hört jedoch auf, wenn beim nächsten Spaziergang das Wasser an den Schultern oder Armen bis ins Innere dringt. Textilwissenschaftlerin Anne-Marie Grundmeier von der Pädagogischen Hochschule Freiburg erklärt, wie wir unsere Lieblingsjacke möglichst lange fit halten!

Schmutzige Kleidung kann Feuchtigkeit anziehen und reduziert dadurch die wasserabweisende Ausrüstung in ihrer Wirkung.

Nehmen Sie keinen Weichspüler, da die darin befindlichen Tenside sich an die Fasern und in den Garnzwischenräumen anlagern, die Oberflächen mit einer Art Film umhüllen und die Wasserabweisung, aber auch die Atmungsaktivität so verändern.