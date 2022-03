So läuft's! 4 Tipps für den Schuhkauf

Wenn Sie mit lästigen Blasen zu kämpfen haben, könnte Babypuder Ihr Helfer in der Not sein: Babypuder kann helfen, Schweiß an den Füßen „aufzusaugen“. Dafür einfach ein wenig Babypuder auf die Füße geben oder in die Schuhe blasen. So lassen sich auch gut Reibungen verhindern, die meist der Grund für Blasen an den Füßen sind. Wer oft Probleme mit Blasen hat, sollte Socken anziehen. Es gibt auch extra Socken für Sneakers – diese sind so kurz, dass sie auch in Sneakers nicht auffallen.