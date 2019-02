Sie benötigen eine zweckmäßige Ausrüstung, die Ihrem Bedarf entspricht. Arbeiten Sie so oft es geht im Sitzen. Das ist zwar am Anfang eine Umstellung und eignet sich bei Hemden erst für geübte Bügler, entlastet aber den Rücken und die Beine. Achten Sie darauf, dass das Bügelbrett dafür genügend Beinfreiheit bietet. Ein höhenverstellbarer Arbeitsstuhl mit fünf Rollen macht den Bügelplatz perfekt. Wenn Sie lieber im Stehen bügeln, dann probieren Sie es zur Entlastung mit einer Stehhilfe. Ein gutes Bügelbrett hat einen stabilen Stand und ist höhenverstellbar. Eine weiche Bespannung mit Aluunterseite ist besonders gut, da die Hitze wieder nach oben reflektiert wird.

Manschetten und Ärmel: Bügeln Sie zuerst die Manschette des rechten Ärmels von innen und dann von außen, vergessen Sie dabei Über- und Untertritt des Schlitzes nicht.

Herrenhemden können mit Kniff an der Ärmeloberkante gebügelt werden. Legen Sie dazu den Ärmel mit der Rückseite nach oben, so dass die Naht parallel zur Kante des Bügelbrettes liegt. Tipp: Durch leichtes Dehnen der Naht legt sich der Ärmel fast von selbst in seine ursprüngliche Form. Gleiten Sie nun von der Manschette zur Armkugel entlang der Ärmelnaht. Anschließend von oben zur Manschette, so dass Sie die kleinen Falten an der Manschette sauber ausbügeln können. Drehen Sie den Ärmel, bügeln die Vorderseite und verfahren Sie mit dem zweiten Ärmel genau so.