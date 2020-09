So geht's Videos vom Handy auf den Fernseher streamen

So geht's

Sendung verpasst? Sie lieben die Vielfalt in der ARD Mediathek? Und Sie stört nur eins: Der Mini-Bildschirm des Smartphones oder Tablets? Mit ein paar einfachen Kniffen kann man das Bild vom Handy auch an den Fernseher schicken - und die Lieblingssendung aus der Mediathek ganz bequem auf dem großen Flatscreen anschauen.

Neben dem Handy bzw. Tablet, einem Fernseher und einen WLAN-fähigen Router braucht man in der Regel nur noch einen Streaming-Media-Adapter. Dieser muss sich im selben WLAN wie das Handy befinden und wird über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Über das WLAN empfängt er nun den Inhalt des Handybildschirms und gibt diesen auf dem Fernseher aus.

Es gibt eine ganze Reihe von Streaming-Media-Adaptern. Für die Auswahl des richtigen Geräts ist wichtig zu wissen, von welchem Smartphone oder Tablet das Video gestreamt werden soll. Drei beliebte Systeme sind die AppleTV für Apple-Geräte wie Iphones und Ipads, der Chromecast-Stick für Android Handys und der FireTV Stick, der ebenfalls am besten mit Android-Smartphones zu nutzen ist. Alle Geräte lassen sich über das Smartphone oder Tablet steuern und können den Bildschirm des Smartphones auf dem Fernseher spiegeln. AppleTV und Fire TV Stick sind außerdem mit einer Fernbedienung ausgestattet.

Mit den Geräten lassen sich nicht nur Videos vom Handy auf den Fernseher übertragen. Das klappt natürlich genauso mit Fotos, die man auf dem Handy hat. Warum also nicht die Urlaubsfotos einfach mal auf dem Fernseher anschauen? Und auch Musik kann vom Handy auf die Geräte gestreamt werden. Die muss man dann noch nicht einmal auf dem Fernseher anhören, denn an einige Geräte kann man auch einen Audioverstärker anschließen.

Tipp: Bei einigen Systemen kann man sogar mehrere Empfänger gleichzeitig installieren. Platziert man diese in verschiedenen Räumen und schließt jeweils einen Verstärker an, kann man ganz einfach bestimmen, in welchem Raum die Lieblingsmusik erklingen soll.