So geht's Schuhe pflegen im Winter

So geht's

Nicht jedes Leder ist für winterliche Umgebungsbedingungen geeignet. Glattleder lässt sich am einfachsten von Spuren durch Regen oder Streusalz eignen. Schuhe aus Rauleder sind sehr empfindlich und für die kalte Jahreszeit als Schuhwerk eher ungeeignet.

Sprays sind einfach anzuwenden, enthalten aber jede Menge Chemie. Bei der Anwendung sollten Sie auf jeden Fall auf ausreichende Lüftung achten. Am besten aus einem Abstand von etwa 30 Zentimetern die Schuhe besprühen und nicht zu viel verwenden.

Als Naturprodukt eignet sich Hartwachs. Das wird zwar auch aus Palmwachsen gewonnen, ist also auch nicht ökologisch komplett unbedenklich, dafür aber auch nicht gefährlich für die Gesundheit.

Nach dem Imprägnieren mit einem Hartwachs kann man sich auch das Polieren sparen, denn das geht in einem Arbeitsschritt.

Hartwachs eignet sich eher für Glattleder-Schuhe. Bei Schuhen aus Rauleder kommt man meistens am Spray nicht vorbei.

Synthetikschuhe oder Sportschuhe sollten, selbst wenn sie ordentlich mit Matsch verschmutzt sind, nicht in die Waschmaschine. Da verschiedene Materialien und Kunststoffe unterschiedlich auf Temperaturen reagieren, verziehen sie sich sehr oft oder verlieren ihre Stabilität. Wer seine Sneaker ruinieren möchte, packt sie also in die Waschmaschine. Wer nicht, lässt dies besser bleiben.