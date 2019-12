So geht's Medikamente richtig einnehmen

So geht's

Damit Arzneimittel wirken, müssen sie richtig eingenommen werden. Was der Beipackzettel dazu verrät und was wir bei der Einnahme von Medikamenten grundsätzlich beachten sollten - hier gibt's die wichtigsten Tipps.

Weil in unserem Körper unterschiedliche Prozesse und Funktionen einen ganz eigenen Rhythmus haben und einige Krankheitssymptome bevorzugt zu bestimmten Tageszeiten auftreten, muss die Einnahme von Medikamenten daran angepasst sein. So wirken die Medikamente am besten und unerwünschte Nebenwirkungen lassen sich vermeiden. Die Angaben dazu, wann Sie die Medikamente einnehmen sollten, finden sie im Beipackzettel: