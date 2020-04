So geht's Hefe selber herstellen

So geht's

Nur für wenige Rezepte braucht man einen ganzen Hefewürfel. Normalerweise bleiben also kleine Reste übrig. Und genau die kann man super nutzen, um die Hefe weiter zu vermehren. 50 Gramm Mehl, 1 TL Zucker und 50 ml Wasser sind der perfekte Ansatz für etwa einen viertel Würfel.

Mit Trockenhefe geht das übrigens auch. Alles zu einem Vorteig verrühren und bei Zimmertemperatur über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag ist der Vorteig einsatzbereit. Ein Rest kann genutzt werden, um erneut Hefe anzusetzen. Im Kühlschrank kann der Ansatz für den Vorteig etwa eine Woche aufbewahrt werden.

Es wird Weißbier oder Hefeweizen verwendet. Doch allein ein naturtrübes für den Hefeansatz zu nehmen reicht nicht. Entscheidend für den Erfolg ist, dass sich noch aktive Hefe in der Flasche befindet. Und nur wenige Weizenbiere reifen offenbar tatsächlich in der Flasche mit gäraktiver Hefe. Die Hefeweizen von Maisel und Schneider sind zum Beispiel solche.

100 Gramm Hefeweizen, 1 TL Zucker und 1 EL Mehl werden in einem sauberen, gut verschlossenen Schraubglas solange geschüttelt, bis nichts mehr klumpt. Dann bleibt das Glas einen Tag bei Zimmertemperatur stehen. Dieser flüssige Hefeansatz wird mit 150 Gramm Mehl und einem halben TL Zucker zu einem Vorteig verrührt, der eine knappe Stunde gehen sollte, bevor der komplette Teig angerührt wird.

Auch der fertige Teig sollte nochmal mindestens drei Stunden Zeit zum Gehen kriegen, weil der Hefeansatz nicht so stark treibt, wie industriell hergestellte Backhefe. Der Biergeschmack verschwindet übrigens beim Backen.

Anders als Hefeteig braucht Sauerteig Milchsäure- oder Essigsäurebakterien, keine Pilze. Deshalb ist hier die Basis Naturjoghurt. Ein EL wird mit 100 ml Wasser und 50 Gramm Weizenmehl verrührt und in ein sauberes Schraubglas gefüllt. Das Ganz gärt jetzt an einem warmen Ort etwa zwei bis drei Tage. Zwischendurch ab und zu umrühren. Wenn der Teig richtig stark gärt und säuerlich riecht, wird nochmal die gleiche Menge Wasser und Mehl dazugegeben und erneut einen Tag in Ruhe gelassen. Wenn erneut Gärbläschen aufsteigen und der Ansatz sauer riecht, kann ein leckerer Brotteig mit 500 bis 700 Gramm Mehl daraus gemacht werden. Der Sauerteig braucht nochmal mindestens vier Stunden, bevor er erneut durchgeknetet, geformt und nochmal eine Stunde reift, bevor er im Ofen abgebacken wird.